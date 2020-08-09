Kaldırımda yürürken otomobilin çarpmasıyla öldü - Son Dakika

KAHRAMANMARAŞ'ta, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, refüjde çarpıp ardından kaldırımda yürüyen Seyyid Tolay'a (25) vurdu. Kazada Tolay hayatını kaybetti, otomobildeki 3 kişi de yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Turgut Özal Bulvarı üzerinde meydana geldi. Ali Kurşuncu (47) yönetimindeki 46 AAR 969 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu refüje çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan otomobil, ardından kaldırımda yürüyen Seyyid Tolay'a çarpıp devrildi. Kazada Tolay ve otomobildeki 3 kişi yaralanırken, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan durumu ağır olan Seyyid Tolay, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Yaralıların hastanedeki tedavisi sürerken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.