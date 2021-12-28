Kaldırımda yürürken otomobilin çarptığı babaanne öldü, torunu ağır yaralı - Son Dakika

SAMSUN'nun Atakum ilçesinde sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil, kaldırımda yürüyen Hayriye Soylu (53) ile torunu Ecrin Hira Elzeren'e (7) çarptı. Kazada Soylu öldü, torunu ağır yaralandı.

Kaza, saat 08.00 sıralarında Atakum ilçesi, Körfez Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybettiği 55 AGT 483 plakalı otomobil, kaldırıma çıkıp Hayriye Soylu ve torunu Ecrin Hira Elzeren'e çarptı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Hayriye Soylu'nun hayatını kaybettiği belirledi. Ecrin Hira ise yapılan ilk müdahalenin ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Ecrin Hira'nın hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi.Polis, kaçan sürücünün kimliğini tespit edip yakalamak için çalışma başlattı.