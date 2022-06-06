Kaldırımda yürürken silahlı saldırıya uğradı - Son Dakika
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Kaldırımda yürürken silahlı saldırıya uğradı

06.06.2022 14:13
Kaldırımda yürürken silahlı saldırıya uğradı

KARAMAN'da Habib Ş. (38), kaldırımda yürüdüğü sırada otomobilden tabancayla ateş açılması sonucu sağ bacağından ve elinden yaralandı.

KARAMAN'da Habib Ş. (38), kaldırımda yürüdüğü sırada otomobilden tabancayla ateş açılması sonucu sağ bacağından ve elinden yaralandı. Habib Ş., hastaneye kaldırılırken polis, kaçan saldırganların belirlenip, yakalanması için çalışma başlattı.

Olay, saat 12.00 sıralarında, Hürriyet Mahallesi Prof. Dr. Ahmet Zeki Velidi Togan Bulvarı'nda meydana geldi. Habib Ş., kaldırımda yürüdüğü sırada yanına yaklaşılan siyah renk otomobilin arka camından tabancayla ateş açıldı. Habib Ş., yere yığılırken saldırganlar da hızla olay yerinden uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağ bacağından ve elinden yaralanan Habib Ş., ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay yeri inceleme ekipleri, silahlı saldırının yaşandığı alanda detaylı inceleme yaptı. Polis, kaçan şüphelilerin kimliğinin belirlenip, yakalanması için çalışma başlattı.


Kaldırımda yürürken silahlı saldırıya uğradı
Kaldırımda yürürken silahlı saldırıya uğradı
Kaldırımda yürürken silahlı saldırıya uğradı
Kaldırımda yürürken silahlı saldırıya uğradı
Kaldırımda yürürken silahlı saldırıya uğradı
Kaldırımda yürürken silahlı saldırıya uğradı
Kaldırımda yürürken silahlı saldırıya uğradı
Kaldırımda yürürken silahlı saldırıya uğradı
Kaldırımda yürürken silahlı saldırıya uğradı
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Kaynak: DHA

Karaman, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kaldırımda yürürken silahlı saldırıya uğradı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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