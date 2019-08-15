Son Dakika Haberleri: Kaldırımda yürürken üzerine cam düşen kadın öldü
Son Dakika Güncel Haber

Kaldırımda yürürken üzerine cam düşen kadın öldü

43 dakika önce

Bilecik'te kaldırımda yürürken bir binadan üzerine cam düşmesi sonucu yaralanan kadın, 16 gün sonra hayatını kaybetti.

Kaldırımda yürürken üzerine cam düşen kadın öldü, System.String[]
Bilecik'te kaldırımda yürürken bir binadan üzerine cam düşmesi sonucu yaralanan kadın, 16 gün sonra hayatını kaybetti.
Aynur Göksu (54), kent merkezinde 29 Temmuz'da yaşanan olay sonrası Eskişehir'de tedavi altına alındığı hastanede kontrolleri yapılarak 10 Ağustos'ta taburcu edildi.
Yakınları tarafından Gölpazarı ilçesindeki evine getirilen kadın, dün aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi.
Olaydan 16 gün sonra yaşamını yitiren Göksu'nun cenazesi, Mihalgazi Camisi'nde kılınan cenaze namazını müteakip ilçe mezarlığında toprağa verildi.
MHP Gölpazarı İlçe Başkanı Aydın Göksu'nun annesi de olan Aynur Göksu'nun cenaze törenine yakınları, Gölpazarı Belediye Başkanı Hayri Süer, MHP Bilecik İl Başkanı Mehmet Karuk ve partinin ilçe başkanları ile vatandaşlar katıldı.
İstiklal Mahallesi Tevfikbey Caddesi'nde 29 Temmuz'da iki kızı ve torunu ile yürüyen Aynur Göksu'nun üzerine 5 katlı bir binanın ikinci katında bulunan pencerenin cam kaplaması düşmüştü. Bilecik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Göksu, ilk müdahalesinin ardından Eskişehir'e sevk edilmişti.
Bilecik, Göksu, Cam, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 02:43 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Liverpool-Chelsea maçının hakemi Frappart, Chelseali taraftarları çıldırttı!
Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret eden Komünist Başkan: Böyle kapıların olduğunu bilmiyorduk CHP'den 8 partiye yargı paketi çağrısı: Gelin görüşelim Google ve Facebook cinsel içerikli film izleyenleri özel yazılımla takip ediyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.8.2019 15:26:50. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kaldırımda yürürken üzerine cam düşen kadın öldü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]