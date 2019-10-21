Son Dakika Haberleri: Kaldırımda yürürken üzerine cam düştü
Son Dakika Güncel Kaldırımda yürürken üzerine cam düştü

Kaldırımda yürürken üzerine cam düştü

1 saat önce

Malatya'da kaldırımdan yürürken bir binanın ikinci katından üzerine cam düşen genç kız yaralandı.

Malatya'da kaldırımdan yürürken bir binanın ikinci katından üzerine cam düşen genç kız yaralandı.

Olay, Battalgazi ilçesine bağlı Dabakhane Mahallesi'nde meydana geldi.Edinilen bilgilere göre; Çevre Yolu- Buhara Caddesi üzerinde kaldırımdan yürüyen 20 yaşındaki R.T.'in üzerine pencerenin cam kaplaması düştü. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralanan genç kızı Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

Hastanede tedavi altına alınan R.T.'nin sağlık durumun iyi olduğu öğrenilirken polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

(Hasan Eryılmaz/İHA)

Kaldırımda yürürken üzerine cam düştü

Battalgazi, Malatya, Buhara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 07:45 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Çocuklarının tecavüze uğradığını iddia eden aile, küçük kızı 35 yaşındaki adamla evlendirmiş
Ulaştırma Bakanlığı'ndan Ekrem İmamoğlu'na Haydarpaşa ve Sirkeci Garı yanıtı: Belediye istenen şartları yenine getirmemiştir Meteoroloji'den yurt geneline sağanak yağış uyarısı Trump'tan Türkiye'ye küstah tehdit: Türkiye uygunsuz davranırsa yaptırımlar ve vergiler uygularız

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.10.2019 20:47:07. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kaldırımda yürürken üzerine cam düştü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]