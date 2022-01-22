KALDIRIMDA YÜRÜRKEN ÜZERİNE KAR KÜTLESİ DÜŞTÜ - Son Dakika

KARABÜK'te kaldırımda yürürken bir genç kızın üzerine çatıdan kar kütlesi düştü. Yere savrulan genç kız ayağı kalkarak korku ile bir iş yerine girerken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, önceki gün Bayır Mahallesi Fevzi Fırat Caddesi'nde meydana geldi. Kaldırımda yürüyen 3 kadından birinin üzerine 6 katlı binanın çatısında biriken kar kütlesi düştü. Genç kız, kar kütlesinin üzerine düşmesiyle yere düştü. Genç kız yerden kalkarken, yaşadıkları korku ile 3 kadın bir iş yerine girdi. Yere çarpan kar kütlesi dağılarak iş yerinin içerisine kadar girerken, olay anı iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.