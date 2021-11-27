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Kaldırımda yürüyen adama "Sen büyü yaptın" dayağı! - Son Dakika

Kaldırımda yürüyen adama "Sen büyü yaptın" dayağı!

27.11.2021 10:57
Kaldırımda yürüyen adama "Sen büyü yaptın" dayağı!

İstanbul Küçükçekmece'de ilginç bir olay yaşandı. İddiaya göre, kimliği belirsiz 2 kişi evine gitmeye çalışan Erhan Ç. isimli şahsı "büyü ve muska yaptığı" gerekçesiyle tekme tokat dövdü.

Dün saat 14.00 sıralarında Küçükçekmece Kanarya Mahallesi'nde iddiaya göre, kimliği belirsiz 2 kişi evine gitmeye çalışan Erhan Ç. isimli şahsı "büyü ve muska yaptığı" iddiasıyla beyzbol sopalarıyla dövmeye başladı. Bir anda saldırıya uğrayan Erhan Ç, bağırarak kaçmaya başladı. Durumu fark eden vatandaşlar araya girmeye çalıştı. Saldırganlar Erhan Ç.'yi kafasından yaralayarak geldikleri araçla kaçtı.

SAĞLIK GÖREVLİLERİ GECİKTİ

Sopalarla kafasından darbe alan adam yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, yaralı Erhan Ç'nin yerde yattığını görünce elbiseyle darbe alınan yere destek yaparak müdahale etti. Ambulansın geç gelmesi nedeniyle yaralı acı içinde inlerken, polis ekipleri ise dakikalarca onu sakinleştirmeye çalıştı.

Kaldırımda yürüyen adamı 'Sen büyü yaptın' diyerek tekme tokat dövdüler

POLİS SAKİNLEŞTİRMEK İÇİN UĞRAŞTI

Bir süre sonra kafasından darbe alan Erhan Ç., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavisi devam eden adamın hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Küçükçekmece Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri ise saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.

Olayı anlatan komşu Süleyman Salça, "Ben adamı tanıyorum. O bana söyledi, iki kişi dövdü. Ben eve geçiyordum, sopalarla kafama vurmaya başladı. Sonra bağırdım, onlar taksiye binip kaçtılar. Durumu iyi" dedi. - İSTANBUL

Kaldırımda yürüyen adama Sen büyü yaptın dayağı!

Kanarya Mahallesi, Küçükçekmece, Darbe, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kaldırımda yürüyen adama 'Sen büyü yaptın' dayağı! - Son Dakika


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