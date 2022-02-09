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Kaldırımda yürüyen anne ve bebeğinin üstüne buz parçası düştü - Son Dakika

Kaldırımda yürüyen anne ve bebeğinin üstüne buz parçası düştü

09.02.2022 17:59
Kaldırımda yürüyen anne ve bebeğinin üstüne buz parçası düştü

Rusya'da kaldırımda bebek arabası ile yürüyen anne ve bebeğinin üzerine önünden geçtikleri binanın çatısından buz parçası düştü.

Rusya'da kaldırımda bebek arabası ile yürüyen anne ve bebeğinin üzerine önünden geçtikleri binanın çatısından buz parçası düştü.

Rusya'nın Veliki Novgorod kentinde kaldırımda bebek arabası ile yürüyen anne ve 1,5 yaşındaki bebeğinin üzerine buz parçası düştü. Yoldan geçen bir aracın kamerası tarafından kaydedilen görüntülerde, annenin bebek arabasının karda ilerleyememesi nedeniyle bir binanın önünde durduğu ve o sırada 4 katlı binanın çatısındaki buz parçasının düştüğü görüldü.

Buz parçasının kafasına düşmesi ile yere yığılan kadının yardımına çevredekiler koştu. Kadının sırtından ve başından hafif şekilde yaralandığı, bebeğin ise olaydan yara almadan kurtulduğu belirtildi.

Bölge savcılığı, yaşanan olayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu. - MOSKOVA

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Rusya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kaldırımda yürüyen anne ve bebeğinin üstüne buz parçası düştü - Son Dakika


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