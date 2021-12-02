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Kaldırımda yürüyen genç, silahlı saldırıda öldürüldü - Son Dakika

Kaldırımda yürüyen genç, silahlı saldırıda öldürüldü

02.12.2021 15:48

Şanlıurfa'da yolda yürüdüğü sırada, yanına yaklaşan araçtaki baba ve oğlu tarafından ateş açılan genç, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili baba ve oğlu gözaltına aldı.

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesine bağlı Eyüp Nebi Mahallesi'nde yolda yürüyen 17 yaşındaki Müslüm Tacir, iddiaya göre Ömer K. ve Ferhat K.'nın saldırısına uğradı. Silah seslerini duyanların haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ekipleri ile polis ekipleri sevk edildi.

HASTANEDE VEFAT ETTİ

Olay yerine giden sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Burada tedavi altına alınan genç, kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

SALDIRGANLAR YAKALANDI

Ceset, otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırılırken bölgede inceleme yapan polis ekipleri, cinayet zanlısı olarak Ömer K., ve oğlu Ferhat K. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlana baba Ömer K., adliyeye sevk edilirken Ferhat K.'nin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Şanlıurfa'da şüpheli olay! Kaldırımda yürüyen 17 yaşındaki çocuk, silahlı saldırıda öldürüldü
Kaldırımda yürüyen 17 yaşındaki genç, silahlı saldırıda öldürüldü
Kaldırımda yürüyen 17 yaşındaki genç, silahlı saldırıda öldürüldü
Kaldırımda yürüyen genç, silahlı saldırıda öldürüldü

Şanlıurfa, Silah, Polis, Eyüp, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kaldırımda yürüyen genç, silahlı saldırıda öldürüldü - Son Dakika


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