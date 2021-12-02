Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesine bağlı Eyüp Nebi Mahallesi'nde yolda yürüyen 17 yaşındaki Müslüm Tacir, iddiaya göre Ömer K. ve Ferhat K.'nın saldırısına uğradı. Silah seslerini duyanların haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ekipleri ile polis ekipleri sevk edildi.
Olay yerine giden sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Burada tedavi altına alınan genç, kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Ceset, otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırılırken bölgede inceleme yapan polis ekipleri, cinayet zanlısı olarak Ömer K., ve oğlu Ferhat K. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlana baba Ömer K., adliyeye sevk edilirken Ferhat K.'nin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.
Kaynak: İHA
Son Dakika › 3. Sayfa › Kaldırımda yürüyen genç, silahlı saldırıda öldürüldü - Son Dakika