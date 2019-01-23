Kaldırımda Yürüyen Genci Ezen Kamyon Şoförü Tutuklandı
44 dakika önce
Kaldırımda yürüyen genci ezen kamyon şoförü tutuklandıBURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde, elinde bisikletiyle kaldırımda giden Suriyeli genci ezen kamyon şoförü tutuklandı.
Kaldırımda yürüyen genci ezen kamyon şoförü tutuklandı
BURSA - Bursa
'nın İnegöl
ilçesinde, elinde bisikletiyle kaldırımda giden Suriyeli genci ezen kamyon şoförü tutuklandı.
Kaza, dün akşam saatlerinde İnegöl- Alanyurt
yolunda meydana geldi. Bisikletiyle kaldırım üzerinde yürüyen Musa El-Faris'e tomruk yüklü 41 GR 922 plakalı Ersin T. idaresindeki kamyon süratli bir şekilde çarptı. Faris, kaldırım üzerinde yürüyen Faris'i metrelerce ileri fırlattı. Suriyeli genç olay yerinde hayatını kaybetti. Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Hayatını kaybeden Faris'in cenazesi olay yerinden yapılan incelemenin ardından Devlet Hastanesi
morguna kaldırıldı. Kaza sonrası kamyon şoförü emniyet ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen kamyon şoförü tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Suriyeli gencin cenazesi adli tıptaki işlemlerin ardından bugün Bursa Büyükşehir Belediyesi
'nce uçakla Gaziantep
'e götürülerek akrabalarına teslim edilecek.
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Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 02:16 Kaynak: İHA
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