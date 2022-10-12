KALDIRIMDA YÜRÜYEN HUSUMETLİLERİNE OTOMOBİLDEN ATEŞ AÇTILAR; 1 AĞIR YARALI - Son Dakika
Üye Girişi

KALDIRIMDA YÜRÜYEN HUSUMETLİLERİNE OTOMOBİLDEN ATEŞ AÇTILAR; 1 AĞIR YARALI

12.10.2022 19:54

İZMİR'in Bornova ilçesinde, kaldırımda yürüyen 4 kişiye husumetlileri tarafından otomobilden ateş açıldı.

İZMİR'in Bornova ilçesinde, kaldırımda yürüyen 4 kişiye husumetlileri tarafından otomobilden ateş açıldı. Saldırıda M.N.B., ağır yaralandı.

Olay, saat 17.00 sıralarında Gazi Osman Paşa Mahallesi 54902 sokakta meydana geldi. İddiaya göre, akraba ziyaretine gitmekte olan 4 kişinin yürüdüğü sokağa, husumetlileri U.K., M.B., V.Ç., ve Y.E.B., kiraladıkları otomobille girdi. Şüpheliler, otomobilin içerisinden 4 kişinin üzerine ateş açtı. Saldırıda göğsüne mermi isabet eden M.N.B. kanlar içerisinde yığılırken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan M.N.B., Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Burada tedaviye alınan M.N.B.'nin hayatı tehlikesi devam ettiği öğrenildi.

Polis, silahlı saldırıyı düzenleyip olay yerinden kaçan U.K., M.B., V.Ç. ve Y.E.B.'nin yakalanması için çalışma başlattı. (DHA)

YORUMLAR
500
Aydın yerel haberleri... Aydın İl Milli Eğitimin tasavvuf müziği dinletisi gönüllere dokundu Aydın yerel haberleri... Aydın İl Milli Eğitimin tasavvuf müziği dinletisi gönüllere dokundu Son dakika gündem: 86 düzensiz göçmen yakalandı, göçmen kaçakçılığı yaptığı iddia edilen şüpheliler tutuklandı Son dakika gündem: 86 düzensiz göçmen yakalandı, göçmen kaçakçılığı yaptığı iddia edilen şüpheliler tutuklandı
Kaynak: DHA

Münir Karaloğlu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel KALDIRIMDA YÜRÜYEN HUSUMETLİLERİNE OTOMOBİLDEN ATEŞ AÇTILAR; 1 AĞIR YARALI - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
19:40 ABD'nin F-16 satışını sınırlandıran 2 şartı kaldırmasına Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan ilk yorum: Olumlu bir gelişme
19:13 Bayern Münih, Harry Kane transferi için gemileri yaktı!
18:54 İBB Başkanı İmamoğlu gençlerin kendisine seslenişine hayran kaldı: Kurban olurum size
18:31 İranlı oyuncu Norouzi, ülkesindeki protestolara destek için giydiği hicabı çıkardı
18:18 Ahmet Şık'ın şikayeti ile ifadeye çağrılan Alperen Ocakları Genel Başkanı konuştu: Sözlerimin arkasındayım
17:52 Galatasaray Başkanı Dursun Özbek açıkladı! Mecidiyeköy'de yabancılara ev satacaklar
17:27 Rapçi Kanye West'ten yeni bir skandal! Ünlü spor markasının yöneticilerine yetişkin film izletti
17:21 ABD'nin Türkiye'ye F-16 satışıyla ilgili aldığı karar Yunanistan'ı karıştırdı!
17:17 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan'da mevkidaşı Tokayev ile masa tenisi oynadı
17:11 AK Partili isim, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasındaki son anketi paylaştı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.10.2022 20:33:39. #1.12#
SON DAKİKA: KALDIRIMDA YÜRÜYEN HUSUMETLİLERİNE OTOMOBİLDEN ATEŞ AÇTILAR; 1 AĞIR YARALI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement