KALDIRIMDA YÜRÜYEN HUSUMETLİLERİNE OTOMOBİLDEN ATEŞ AÇTILAR; 1 AĞIR YARALI

İZMİR'in Bornova ilçesinde, kaldırımda yürüyen 4 kişiye husumetlileri tarafından otomobilden ateş açıldı. Saldırıda M.N.B., ağır yaralandı.

Olay, saat 17.00 sıralarında Gazi Osman Paşa Mahallesi 54902 sokakta meydana geldi. İddiaya göre, akraba ziyaretine gitmekte olan 4 kişinin yürüdüğü sokağa, husumetlileri U.K., M.B., V.Ç., ve Y.E.B., kiraladıkları otomobille girdi. Şüpheliler, otomobilin içerisinden 4 kişinin üzerine ateş açtı. Saldırıda göğsüne mermi isabet eden M.N.B. kanlar içerisinde yığılırken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan M.N.B., Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Burada tedaviye alınan M.N.B.'nin hayatı tehlikesi devam ettiği öğrenildi.

Polis, silahlı saldırıyı düzenleyip olay yerinden kaçan U.K., M.B., V.Ç. ve Y.E.B.'nin yakalanması için çalışma başlattı. (DHA)