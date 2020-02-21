Son Dakika › Güncel › Kaldırımda yürüyen kadının başına kar kütlesi düştü - Son Dakika
Kaldırımda yürüyen kadının başına kar kütlesi düştü
7 saat önce
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde kaldırımda yürüyen kadının başına bir iş yerinin çatısından kar kütlesi düştü.
Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 09:10 Kaynak: İHA
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde kaldırımda yürüyen kadının başına bir iş yerinin çatısından kar kütlesi düştü.
Günlerdir etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. İlçe merkezinde kar kalınlığı 1 metreyi geçerken, çatılarda biriken kar kütlesi ise tehlike oluşturuyor. Cengiz Topel Caddesi'nde yürüyen Beybun Çoçka (61) adlı kadının başına bir iş yerinin çatısından kar kütlesi düştü. Başından darbe alan kadın, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırıldı.
(İHA)
Son Dakika AK Parti Hakkari İl Teşkilatı, çığ tehlikesinden son anda kurtuldu Çocukların tehlikeli kar oyunu Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: İran'da koronavirüsten 5 kişi öldü, vaka sayısı 750'ye yükseldi Son dakika: Ceren Damar Şenel davasında katile ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası