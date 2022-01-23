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Kaldırımda yürüyen kadının çantasını çalan kapkaççılar yakalandı - Son Dakika

Kaldırımda yürüyen kadının çantasını çalan kapkaççılar yakalandı

23.01.2022 10:17
Kaldırımda yürüyen kadının çantasını çalan kapkaççılar yakalandı

ADANA'da kaldırımda yürüyen Y.T. (34) isimli kadının çantasını alıp kaçan B.S. (24) ile arkadaşı U.K. (20) yakalanıp, gözaltına alındı.

ADANA'da kaldırımda yürüyen Y.T. (34) isimli kadının çantasını alıp kaçan B.S. (24) ile arkadaşı U.K. (20) yakalanıp, gözaltına alındı.

Olay, 10 Ocak'ta saat 14.00 sıralarında Seyhan ilçesi, Döşeme Mahallesi'nde meydana geldi. Kaldırımda yürüyen Y.T. isimli kadının arkasından yaklaşan motosikletli 2 kişiden 1'i, omzundaki çantayı aldı. Çantasında bir miktar para, kredi kartları ve kimliği bulunan kadın, hızla uzaklaşan kapkaççıların arkasından koştu ancak yakalayamadı. İhbarla bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

SUÇLARINI İTİRAF ETTİLER

Çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin 'mala zarar verme' ve 'taksirle yaralama' suçlarından kaydı olan B.S. ile arkadaşı U.K. olduğunu belirledi. Şüpheliler, Şakirpaşa Mahallesi'nde aynı motosikletle seyir halindeyken polis ekiplerince yakalandı. Emniyete götürülen şüpheliler, suçlarını itiraf etti. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.


Kaldırımda yürüyen kadının çantasını çalan kapkaççılar yakalandı
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Seyhan, Polis, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: Kaldırımda yürüyen kadının çantasını çalan kapkaççılar yakalandı - Son Dakika
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