Kaldırımda yürüyen kadının cep telefonunu çalan 2 kişi tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kaldırımda yürüyen kadının cep telefonunu çalan 2 kişi tutuklandı - Son Dakika

Kaldırımda yürüyen kadının cep telefonunu çalan 2 kişi tutuklandı

14 dakika önce

ANKARA'da kaldırımda yürüyen kadını bir süre takip ederek, 'yankesicilik' yöntemiyle telefonunu çalan 2 kişi tutuklandı.

Kaldırımda yürüyen kadının cep telefonunu çalan 2 kişi tutuklandı, System.String[]

ANKARA'da kaldırımda yürüyen kadını bir süre takip ederek, 'yankesicilik' yöntemiyle telefonunu çalan 2 kişi tutuklandı.

Ankara'da yaşayan ve henüz ismi belirlenemeyen bir kadın, Ulus'ta kaldırımda yürüdüğü sırada telefonunu kaybettiği gerekçesi ile polise başvurdu. Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki güvenlik kameralarını izleyerek kadının telefonunun iki erkek tarafından, 'yankesicilik' yönetimiyle çalındığını belirledi. Görüntüde, iki zanlının bir süre takip ettikleri kadına yaklaşarak cebindeki telefonu çaldıkları görüldü. Polis, kimlikleri belirlenen iki zanlıyı yakalayarak, gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen iki zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Ankara, Ulus, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 01:21 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Otomobil karda kayıp takla attı, facianın eşiğinden dönüldü
Çamaşır makinesi tamir etmeye gitti, nişanlısının ablasıyla birlikte oldu Konya komşusu genç kızı döven kadın öğretmene 2 yıl hapis istemiyle dava Kim Milyoner Olmak İster yarışmacısının, cevap veremediği soru büyük tepkiye sebep oldu

Son Dakika Haberleri
04:12 Hizmetçiler'in teaserı yayınlandı...
04:12 Cuma gününün galibi: Arka Sokaklar!
04:12 Hülya Koçyiğit'in kardeşi Bursa'da kaza geçirdi
04:12 Demet Akalın ve kızı Hira'nın kar keyfi
00:52 Kenan İmirzalıoğlu dizi sürelerinin uzun olmasından yakındı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.02.2020 13:36:05. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kaldırımda yürüyen kadının cep telefonunu çalan 2 kişi tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]