Kaldırımda yürüyen vatandaşın üstüne kar kütlesi düştü - Son Dakika
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Kaldırımda yürüyen vatandaşın üstüne kar kütlesi düştü

29.01.2022 10:35

- Kaldırımda yürüyen vatandaşın üstüne kar kütlesi düştü Sakarya'nın Karasu ilçesinde 5 katlı binanın çatısında biriken kar kütlesi, yoldan geçen vatandaşın üstüne düştü.

- Kaldırımda yürüyen vatandaşın üstüne kar kütlesi düştü

SAKARYA - Sakarya'nın Karasu ilçesinde 5 katlı binanın çatısında biriken kar kütlesi, yoldan geçen vatandaşın üstüne düştü. Panik içerisinde düştüğü yerden kalkan vatandaş, olayın şokunu üstünden atamadı.

Karasu ilçesi İncilli Mahallesi Plaj Caddesi'nde kaldırımda yürüyen Abdulhalik Muhammed Sıddık, 5 katlı binanın çatısında biriken kar kütlesinin üzerine devrilmesi neticesinde yere düştü. Neye uğradığına anlam veremeyen Sıddık, bulunduğu yerden kalkarak kendini güvenli bir yere aldı. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen Sıddık, yaşadığı olayın şokunu uzun süre üstünden atamadı. Annesiyle birlikte kaldırımda yürüdüğünü belirten Sıddık, böyle bir olay yaşayacağının aklının ucundan bile geçmediğini dile getirdi. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bina çevresinde güvenlik çemberi oluşturularak çatıda bulunan kar kütlesinin kalan kısmı da itfaiye ekiplerince temizlendi.

Üzerine kar kütlesi düşen Abdulhalik Muhammed Sıddık, "Bulvar tarafından geldim, annem önden gidiyordu. Direkt kafama kar düştü. Ne olduğunu anlayamadım. Hiç beklemiyordum. Durdum ve sakinleşmeye çalıştım" dedi.

Kaldırımda yürüyen vatandaşın üstüne kar kütlesi düştü
Kaldırımda yürüyen vatandaşın üstüne kar kütlesi düştü
Kaldırımda yürüyen vatandaşın üstüne kar kütlesi düştü
Kaldırımda yürüyen vatandaşın üstüne kar kütlesi düştü
Kaldırımda yürüyen vatandaşın üstüne kar kütlesi düştü
Kaldırımda yürüyen vatandaşın üstüne kar kütlesi düştü
Kaldırımda yürüyen vatandaşın üstüne kar kütlesi düştü
Kaldırımda yürüyen vatandaşın üstüne kar kütlesi düştü

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İtfaiye, Sakarya, kar, Yerel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kaldırımda yürüyen vatandaşın üstüne kar kütlesi düştü - Son Dakika


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