Kaldırımda yürüyen vatandaşların üzerine çatıdan kar kütlesi düştü - Son Dakika

Karabük'te kaldırımda yürüyen vatandaşların üzerine 7 katlı apartmanın çatısından kar kütlesi düştü. Kar düşüğünü fark eden vatandaşlar şans eseri olayı yara almadan kurtarırken, bir çaycı elindeki çay dolu bardakları düşürmesi güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Yeşil Mahalle Taşkent Caddesi'nde meydana geldi. Müşteriye çay götüren 1'i garson 3 kişi kaldırımda yürüdüğü sırada 7 katlı apartmanın çatısında biriken kar kütlesi üzerlerine doğru düştü. Kar kütlesini son anda fark eden 3 kişi, şans eseri olaydan yaralanmadan kurtuldu. Garson, elinden düşerek kırılan bardak kırıklarını toplarken, olay anı ise apartmanın altındaki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Bu sırada, çatılardaki kar kütlesinin tehlike oluşturmaya devam ettiği binanın son katındaki vatandaş ise sarkan karları sopayla düşürmeye çalıştığı görüldü.

(Yasin Erdem/ İHA)