Kaldırımda yürüyen vatandaşların üzerine yılan düştü - Son Dakika

Kaldırımda yürüyen vatandaşların üzerine yılan düştü

Ağaçtan kaldırıma düşen yılan büyük paniğe neden oldu

Vatandaşlar yılanı yakalayıp doğaya saldı

Vatandaştan yılan yakalama operasyonu

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da kaldırımda yürüyen vatandaşların üzerine düşen yılan büyük paniğe neden oldu.

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa'nın Birecik ilesine bağlı Merkez Mahallesi Cumhuriyet Bulvarında yaşlandı. Vatandaşlar kaldırımda yürüdüğü sırada üzerilerine ağaçtan bir metre uzunluğunda yılan düştü. Yılanın düşmesiyle birlikte çevredekiler büyük bir panik yaşadı. Bazı vatandaşlar panik içerisinde kaçışırken, bazıları da yılanı yakalamak için büyük bir çaba harcadı. Eline fırça alan bir esnaf, uzun çabaların ardından yılanı etkisiz hale getirmeyi başardı. Poşete konulan yaklaşık bir metre uzunluğundaki yılan, doğaya salınmak üzere Fırat Nehrinin kıyısına götürüldü.

Yılanı fırça ile yakalayarak poşete koyan Faik Dağ, " Yalan ağaçtan düştü. Ben de onu yakaladım. Sonra poşete koyup Fırat Nehrine götürerek bıraktık. Yılan herhangi bir zarar görmedi. Sanırım avlanmak için ağaca çıkmış" diye konuştu.