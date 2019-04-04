Kaldırımda Yürüyen Yaşlı Çiftte Otomobil Çarptı: 1 Ölü, 1 Yaralı
29 dakika önce
KONYA'nın Karapınar ilçesinde kaldırımda yürürken otomobilin çarptığı çiftten Fikriye (65) Şahin hayatını kaybetti, eşi Halil Şahin (67) ise ağır yaralandı.
KONYA'nın Karapınar
ilçesinde kaldırımda yürürken otomobilin çarptığı çiftten Fikriye (65) Şahin hayatını kaybetti, eşi Halil Şahin
(67) ise ağır yaralandı.
Kaza, saat 21.00 sıralarında Türidiye Mahallesi Acemoğlu Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre kaldırımda yürüyen Fikriye ve Halil Şahin çiftine, Onur Ç.'nin kullandığı 42 JH 715 plakalı otomobil çarptı. Kazada ağır yaralanan çift çevredekilerin çağırdığı ambulansla Karapınar Devlet Hastanesi
'ne kaldırıldı. Yaralılardan Fikriye Şahin tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Halil Şahin ise tedavi altına alındı. Otomobil sürücüsü Onur Ç. polis tarafından gözaltına alındı.
- Karapınarkonya
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Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 12:40 Kaynak: DHA
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