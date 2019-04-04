Son Dakika Haberleri: Kaldırımda Yürüyen Yaşlı Çiftte Otomobil Çarptı: 1 Ölü, 1 Yaralı

Kaldırımda Yürüyen Yaşlı Çiftte Otomobil Çarptı: 1 Ölü, 1 Yaralı

29 dakika önce

KONYA'nın Karapınar ilçesinde kaldırımda yürürken otomobilin çarptığı çiftten Fikriye (65) Şahin hayatını kaybetti, eşi Halil Şahin (67) ise ağır yaralandı.

Kaldırımda Yürüyen Yaşlı Çiftte Otomobil Çarptı: 1 Ölü, 1 Yaralı, System.String[]
KONYA'nın Karapınar ilçesinde kaldırımda yürürken otomobilin çarptığı çiftten Fikriye (65) Şahin hayatını kaybetti, eşi Halil Şahin (67) ise ağır yaralandı.

Kaza, saat 21.00 sıralarında Türidiye Mahallesi Acemoğlu Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre kaldırımda yürüyen Fikriye ve Halil Şahin çiftine, Onur Ç.'nin kullandığı 42 JH 715 plakalı otomobil çarptı. Kazada ağır yaralanan çift çevredekilerin çağırdığı ambulansla Karapınar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Fikriye Şahin tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Halil Şahin ise tedavi altına alındı. Otomobil sürücüsü Onur Ç. polis tarafından gözaltına alındı.

- Karapınarkonya

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 12:40 Kaynak: DHA

Karapınar, Halil Şahin, Güncel
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