Kaldırımda yürüyeni vuran motosikletli saldırgan aranıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kaldırımda yürüyeni vuran motosikletli saldırgan aranıyor - Son Dakika

Kaldırımda yürüyeni vuran motosikletli saldırgan aranıyor

6 saat önce

ÇORUM'da, kaldırımda yürüyen Şükrü Yıldırım (32), başında kask olan motosikletli tarafından tabancayla ayağından vurularak, yaralandı.

Kaldırımda yürüyeni vuran motosikletli saldırgan aranıyor, System.String[]

ÇORUM'da, kaldırımda yürüyen Şükrü Yıldırım (32), başında kask olan motosikletli tarafından tabancayla ayağından vurularak, yaralandı. Yıldırım, kaldırıldığı hastanede tedaviye alınırken, motosikletli saldırganın yakalanması için çalışma başlatıldı.

Olay, dün akşam, Gülabibey Mahallesi Millet 3'üncü Caddesi'nde meydana geldi. Başında kask takılı olan kimliği belirsiz kişi, motosikletle giderken, kaldırımda yürüyen Şükrü Yıldırım'a tabancayla ateş etti. Ayağından vurulan Yıldırım, yere yığılırken, saldırgan ise olay yerinden motosikletle kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık görevlileri, ilk müdahalede bulunduğu Yıldırım'ı ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan Şükrü Yıldırım'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Polis, motosikletli saldırganın kimliğinin belirlenip, yakalanması için çalışma başlattı.


Şükrü Yıldırım, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 11:08 Kaynak: DHA
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