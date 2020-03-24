Kaldırımda yürüyordu, aniden yere yığıldı...O anlar kamerada - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Kaldırımda yürüyordu, aniden yere yığıldı...O anlar kamerada - Son Dakika

Kaldırımda yürüyordu, aniden yere yığıldı...O anlar kamerada

6 saat önce

Kaldırımda yürüyordu, aniden yere yığıldı.

Kaldırımda yürüyordu, aniden yere yığıldı...O anlar kamerada

ERZURUM - Erzurum'da kaldırımda yürüyen bir vatandaşın ani ölümü güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz Pazar günü Çaykara Caddesi'nde meydana geldi. Emekli öğretmen olduğu öğrenilen C.B. isimli bir vatandaş, kaldırımda yürürken bir anda durdu ve saniyeler sonra yüz üstü yere düştü. Çevre esnafı tarafından çağrılan ambulansla Yakutiye Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan C.B. isimli vatandaş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Emekli öğretmenin ani ölümü güvenlik kameralarına yansıdı.

Emekli öğretmen C.B.'nin KOAH hastalığının bulunduğu ve solunum yetmezliği yüzünden kalbinin durduğu bildirildi. C.B., dün kılınan cenaze namazının ardından Erzurum'da toprağa verildi.

Kaldırımda yürüyordu, aniden yere yığıldı...O anlar kamerada

Erzurum, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 04:38 Kaynak: İHA

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