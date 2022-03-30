Kaldırımda yüyürken kafasına cam düşerek ölmüştü, cam üreticisi firmanın yetkilisi 2,5 yıl hapse çarptırıldı - Son Dakika
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Kaldırımda yüyürken kafasına cam düşerek ölmüştü, cam üreticisi firmanın yetkilisi 2,5 yıl hapse çarptırıldı

30.03.2022 00:57
Kaldırımda yüyürken kafasına cam düşerek ölmüştü, cam üreticisi firmanın yetkilisi 2,5 yıl hapse çarptırıldı

Bilecik'te kaldırımda yürüdüğü sırada başına cam düşmesi sonucu ağır yaralanan Aynur Göksu (54), hastanede 17 gün süren yaşam mücadelesini kaybetmişti.

Bilecik'te kaldırımda yürüdüğü sırada başına cam düşmesi sonucu ağır yaralanan Aynur Göksu (54), hastanede 17 gün süren yaşam mücadelesini kaybetmişti. Olayın karar duruşmasında cam üreticisi firmanın yetkilisi Ali Erdoğan, 'taksirle ölüme neden olma' suçundan 2 yıl 6 ay hapse çarptırıldı. Bu ceza da 24 eşit taksitle 18 bin 200 lira para cezasına çevrildi.

29 Temmuz 2019 günü Bilecik merkez İstiklal Mahallesi Teyfikbey Caddesi üzerinde 2 kızı ve bir torunu ile birlikte yürüyen Aynur Göksu'nun (54) üzerine, 5 katlı bir binanın 2'nci katındaki cam kaplama düşmüştü. Kanlar içinde yere düşen kadına çevredeki esnaf ilk müdahaleyi yaparken, yaralı kadın olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Bilecik Devlet Hastanesine kaldırılmıştı. Yere düşen 1 metre boyundaki cam kaplama kırılmazken, kadının yanındakiler şans eseri olayı yara almadan atlatmıştı. Hayati tehlikesi nedeniyle daha sonra Eskişehir Şehir Hastanesi'ne sevk edilen Göksu, 17 gün sonra doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetmişti.

Bilecik Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmanın ardından iş merkezinde dükkan sahibi, kiracı, cam takan firma görevlilerinin de aralarında 6 kişi hakkında Bilecik 2. Asliye Ceza Mahkemesi'ne 'Taksirle Ölüme Neden Olmak' suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açıldı. Davanın önceki gün görülen karar duruşmasında, okunan bilirkişi raporunda ise olayın camın yapışkanından ayrılması sonucu meydana geldiği üretici firma yetkisi Ali Erdoğan'ın tam kusurlu olduğu, diğer sanıkların kusuru olmadığı belirtildi. Cam üreticisi firmanın yetkilisi Ali Erdoğan hakkında 'Taksirle Öldürme' suçundan 2 yıl 6 ay cezaya çarptırırken, diğer sanıklar ise beraat etti.

Öte yandan mahkeme 910 tam karşılığı adlı para cezası olarak belirlenerek, günlüğü 20 TL'den hesaplanarak toplamda 18 bin 200 TL'ye çevirdi. Bu tutarda sanık 24 eşit taksitle ödemesine karar verildi. - BİLECİK

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İstiklal Mahallesi, Ali Erdoğan, Bilecik, Göksu, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kaldırımda yüyürken kafasına cam düşerek ölmüştü, cam üreticisi firmanın yetkilisi 2,5 yıl hapse çarptırıldı - Son Dakika


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