Kaldırımdaki ağacı kıran kişiye gözaltı
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Mardin'in Kızıltepe ilçesinde kaldırımdaki ağacı asılarak kıran kişi, güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerin belediyenin internet sitesinden yayınlanması üzerine gözaltına alındı.
Mardin
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 02:58 Kaynak: AA
'in Kızıltepe
ilçesinde kaldırımdaki ağacı asılarak kıran kişi, güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerin belediyenin internet sitesinden yayınlanması üzerine gözaltına alındı.
Kızıltepe Belediyesi ekipleri, Cumhuriyet Mahallesi
Mardin Caddesi üzerinde kaldırımdaki ağacın kırıldığını fark edince çevredeki güvenlik kameralarını inceledi. Ekipler, ağacı gece yolda iki arkadaşıyla yürüyen kişinin kırdığını belirledi.
Ardından görüntüler belediyenin internet sitesinden paylaşıldı. Görüntülerde, 5 gün önce gece kaldırımda iki arkadaşıyla yürüyen bir kişinin ağacı gövdesinden sallaması ardından asılarak kırması yer aldı.
Bunun üzerine polis ekipleri, görüntülerde yer alan şüpheliyi gözaltına aldı.
Mardin'de kaldırımdaki ağacı asılarak kıran kişi gözaltına alındı
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