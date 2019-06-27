Son Dakika Haberleri: Kaldırımdaki ağacı kırmıştı, gözaltına alındı
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Kaldırımdaki ağacı kırmıştı, gözaltına alındı

35 dakika önce

Mardin'de kaldırımda yürürken ağaca asılarak kıran zanlı ve yanındakiler gözaltına alındı.

Kaldırımdaki ağacı kırmıştı, gözaltına alındı, System.String[]
Mardin'de kaldırımda yürürken ağaca asılarak kıran zanlı ve yanındakiler gözaltına alındı.

Kızıltepe ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Mardin Caddesi'nde kaldırımda yürüyen M.O., dikili ağacı asılarak kırdı. Görüntülerin yayılması üzerine harekete geçen polis ekipleri, çevredeki 12 güvenlik kamerasını incelemeye aldı. Polisler, ağacı kıran M.O. ile beraberindeki S.A .ve S.O.'yu bulundukları adreste gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, daha sonra adliyeye sevk edildi. - MARDİN
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 04:48 Kaynak: İHA
Polis, Cumhuriyet Mahallesi, Kızıltepe, Mardin, 3. Sayfa
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