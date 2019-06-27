Kaldırımdaki ağacı kırmıştı, gözaltına alındı
35 dakika önce
Mardin'de kaldırımda yürürken ağaca asılarak kıran zanlı ve yanındakiler gözaltına alındı.
Mardin
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 04:48 Kaynak: İHA
'de kaldırımda yürürken ağaca asılarak kıran zanlı ve yanındakiler gözaltına alındı.
Kızıltepe ilçesi Cumhuriyet Mahallesi
Mardin Caddesi'nde kaldırımda yürüyen M.O., dikili ağacı asılarak kırdı. Görüntülerin yayılması üzerine harekete geçen polis ekipleri, çevredeki 12 güvenlik kamerasını incelemeye aldı. Polisler, ağacı kıran M.O. ile beraberindeki S.A .ve S.O.'yu bulundukları adreste gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesi
'nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, daha sonra adliyeye sevk edildi. - MARDİN
Mardin'de kaldırımdaki ağacı asılarak kıran kişi gözaltına alındı
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