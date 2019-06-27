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Kaldırımdaki ağacı kırmıştı, gözaltına alındı

1 saat önce

Kaldırımdaki ağacı kırmıştı, gözaltına alındıMARDİN - Mardin'de kaldırımda yürürken ağaca asılarak kıran zanlı ve yanındakiler gözaltına alındı.

Kaldırımdaki ağacı kırmıştı, gözaltına alındı
MARDİN - Mardin'de kaldırımda yürürken ağaca asılarak kıran zanlı ve yanındakiler gözaltına alındı.
Kızıltepe ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Mardin Caddesi'nde kaldırımda yürüyen M.O., dikili ağacı asılarak kırdı. Görüntülerin yayılması üzerine harekete geçen polis ekipleri, çevredeki 12 güvenlik kamerasını incelemeye aldı. Polisler, ağacı kıran M.O. ile beraberindeki S.A .ve S.O.'yu bulundukları adreste gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, daha sonra adliyeye sevk edildi.
Kaldırımdaki ağacı kırmıştı, gözaltına alındı
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 05:28 Kaynak: İHA
Cumhuriyet Mahallesi, Kızıltepe, Mardin, 3. Sayfa
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