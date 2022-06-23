Hırsızlık olayı, Ulucami Mahallesi 1 Aralık İlkokulu caddesinde gece saat 02.45'te gerçekleşti. Kimliği belirsiz bir şahıs, kaldırımda çiçeği çaldı. İlk önce etrafı kontrol eden şahıs daha sonra saksıdaki çiçeği kucaklayarak çaldı. Kimliği belirsiz şahıs, kucakladığı saksıyla olay yerinden hızla uzaklaşarak kayıplara karıştı.

Kaynak: İHA

Adıyaman, Aralık, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Kaldırımdaki çiçeği çaldı - Son Dakika

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