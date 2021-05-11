Kaldırımdaki duvarın gölgesinde otururken ecel yakaladı - Son Dakika

Korkunç kaza, Kepez ilçesi Mehmet Atay Caddesi üzerinde saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Bir akaryakıt istasyonunda çalıştığı öğrenilen 07 ADE 615 plakalı otomobilin sürücüsü Sevinç K.Ç. (32), kavşakta virajı döndüğü sırada direksiyon hakimiyetini kaybederek kaldırıma çıktı, bu sırada kaldırımdaki duvarın gölgesinde oturan Abdullah Tezel'e (32) çarptı.

OTOMOBİL İLE DUVAR ARASINA SIKIŞTI

Otomobil ile duvar arasında sıkışan Tezel, feci şekilde hayatını kaybetti. Kepez Polis Merkez Amirliği yakınında gerçekleşen kaza sonrası olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

Kaza sonrası otomobil sürücüsü Sevinç K.Ç. ekipler tarafından gözaltına alınırken, Tezel'in cenazesi savcı incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.