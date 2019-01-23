Son Dakika Haberleri: Kaldırımdaki Genci Ezen Kamyon Sürücüsü Tutuklandı

Kaldırımdaki Genci Ezen Kamyon Sürücüsü Tutuklandı

1 saat önce

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kaldırımda giden genci ezerek ölümüne sebep olan kamyon sürücüsü tutuklandı.

Kaldırımdaki Genci Ezen Kamyon Sürücüsü Tutuklandı, System.String[]
Bursa'nın İnegöl ilçesinde kaldırımda giden genci ezerek ölümüne sebep olan kamyon sürücüsü tutuklandı. Kaza anı ise güvenlik kamerasına an be an yansımıştı.

Kaza, İnegöl- Alanyurt yolunda meydana geldi. Bisikletiyle kaldırım üzerinde yürüyen Musa El-Faris'e tomruk yüklü 41 GR 922 plakalı Ersin T. idaresindeki kamyon hızla çarptı. Kamyon, kaldırım üzerinde yürüyen Faris'i metrelerce ileri fırlattı. Suriyeli genç olay yerinde hayatını kaybetti. Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Hayatını kaybeden Faris'in cenazesi olay yerinden yapılan incelemenin ardından Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kaza sonrası kamyon şoförü emniyet ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen kamyon şoförü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kazayla alakalı tahkikat sürüyor. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 01:42 Kaynak: İHA

Bursa, İnegöl, 3. Sayfa
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