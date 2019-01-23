Kaldırımdaki Genci Ezen Kamyon Sürücüsü Tutuklandı
1 saat önce
Bursa'nın İnegöl ilçesinde kaldırımda giden genci ezerek ölümüne sebep olan kamyon sürücüsü tutuklandı.
Bursa
'nın İnegöl
ilçesinde kaldırımda giden genci ezerek ölümüne sebep olan kamyon sürücüsü tutuklandı. Kaza anı ise güvenlik kamerasına an be an yansımıştı.
Kaza, İnegöl- Alanyurt
yolunda meydana geldi. Bisikletiyle kaldırım üzerinde yürüyen Musa El-Faris'e tomruk yüklü 41 GR 922 plakalı Ersin T. idaresindeki kamyon hızla çarptı. Kamyon, kaldırım üzerinde yürüyen Faris'i metrelerce ileri fırlattı. Suriyeli genç olay yerinde hayatını kaybetti. Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Hayatını kaybeden Faris'in cenazesi olay yerinden yapılan incelemenin ardından Devlet Hastanesi
morguna kaldırıldı. Kaza sonrası kamyon şoförü emniyet ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen kamyon şoförü tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kazayla alakalı tahkikat sürüyor. - BURSA
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Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 01:42 Kaynak: İHA
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