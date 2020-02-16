Kaldırımdaki kediye tekme atan kişi aranıyor - Son Dakika

KÜTAHYA'nın Simav ilçesinde bir alışveriş merkezinin önünde yolda yürüyen bir kediyi tekmelerken görüntülenen kişinin Mehmet T. (40)olduğu belirlendi. Polis, hakkında idari para cezası uygulanmak üzere tutanak tutulan Mehmet T.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Simav'da, dün 4 Eylül Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'ndeki bir alışveriş merkezinin önündeki kaldırımda yürüyen kediye karşıdan gelen 3 kişiden 1'i tarafından tekme atıldı. Kedi kaçarken tekme atan kişiye yanındaki arkadaşlarından biri ve çevredekiler tepki gösterdi. O anların bir iş yerinin güvinlik kameraları tarafından görüntülendiği ortaya çıktı. Görüntüler, sosyal medyada kısa sürede yayıldı. Hayvanseverlerden gelen tepkiler üzerine Simav Kaymakamlığı ve Simav İlçe Emniyet Müdürlüğü harekete geçti. Polis, görüntülerden kediye tekme atan kişinin Mehmet T., olduğunu belirledi. Polis, bu kişinin yakalanması için çalışma başlattı.Konuyla ilgili yazılı açıklama yapan Simav Kaymakamı Türker Çağatay Halim, kimliği polis tarafından tespit edilen kişinin kediye uyguladığı şiddetin kabul edilemez ve görmezden gelinemeyecek bir davranış biçimi olduğunu belirtip, olayı esefle kınadığını söyledi. Kaymakam Halim, kediye tekme atan kişi hakkında 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında, idari para cezası uygulanmak üzere yasal işlem yapıldığını kaydetti.