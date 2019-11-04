Son Dakika Haberleri: Kaldırımdaki oyuncak ayı, fünyeyle patlatıldı
Son Dakika Güncel Kaldırımdaki oyuncak ayı, fünyeyle patlatıldı

Kaldırımdaki oyuncak ayı, fünyeyle patlatıldı

6 saat önce

KARAMAN'da, lisenin yakınındaki kaldırıma bırakılan oyuncak ayı, paniğe neden oldu.

Kaldırımdaki oyuncak ayı, fünyeyle patlatıldı, System.String[]

KARAMAN'da, lisenin yakınındaki kaldırıma bırakılan oyuncak ayı, paniğe neden oldu. Bomba imha uzmanınca fünyeyle patlatılan oyuncak ayının içinde herhangi bir patlayıcı unsura rastlanmadı.

Olay, bugün öğleden sonra, Nefise Sultan Mahallesi 1'inci İstasyon Caddesi'nde, Karaman Lisesi'nin yakınında meydana geldi. Kaldırımda oyuncak ayının olduğunu fark eden mahalleli, içinde bomba olabileceği düşünüp, polisi aradı. Olay yerine gelen polis, çevrede güvenlik önlemi alırken, çağrılan bomba imha uzmanı özel kıyafetlerini giyip, oyuncak ayıyı fünyeyle patlattı. Oyuncak ayının içinde herhangi bir patlayıcı unsura rastlanmadı.


Karaman, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 05:09 Kaynak: DHA
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