Kaldırımdaki "sarı çizgiler" için farkındalık yürüyüşü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kaldırımdaki 'sarı çizgiler' için farkındalık yürüyüşü - Son Dakika

Kaldırımdaki "sarı çizgiler" için farkındalık yürüyüşü

6 saat önce

Bafra ilçesinde, kaldırımda görme engelilerin yön bulması için yer alan sarı çizgilerle ilgili farkındalık oluşturmak için yürüyüş yapıldı.

Kaldırımdaki

Bafra ilçesinde, kaldırımda görme engelilerin yön bulması için yer alan sarı çizgilerle ilgili farkındalık oluşturmak için yürüyüş yapıldı.

İlçe Emniyet Müdürü Süleyman Gökay Gökdoğan ve Bafra Görme Engelliler Derneği üyeleri, Atatürk Bulvarı'ndaki esnafları ziyaret ederek sarı çizgiler konusunda bilgilendirme yaptı.

Bafra Görme Engelliler Derneği Başkanı Mustafa Kaplan, kaldırımlardaki sarı çizgilerin ihlal edildiğini, görme engellilerin zor durumda kaldığını söyledi.

"Sarı çizgilerin üstüne koyulan malzemelere çarparak kendimizi yaralıyoruz." diyen Kaplan, "Sağlık sorunları yaşıyoruz. Sarı çizgilerin üzerine malzeme konulduğunu gördüğünüz zaman esnaf kardeşlerimizi uyararak o sarı çizgilerin üzerindeki malzemeyi kardırmasını istiyoruz ya da belediyeye haber veriyoruz. O sarı çizgilerin üzerinde bir şey olması demek hayati bir şekilde yaralanmamıza neden olabilir. Bu konuda yardımlarınızı ve desteklerinizi bekliyoruz." ifadesinde bulundu.

İlçe Emniyet Müdürü Süleyman Gökay Gökdoğan ise sarı çizgilerin ihlali durumunda 155 Polis İmdat hattında ihbarda bulunulmasını isteyerek şunları dile getirdi:

"Görme engelli vatandaşlarımız için de bu engelli rampaları ve sarı şeritler bir aksesuar olarak yapılmış şeyler değildir. Sadece bebek arabaları insin diye yapılmıyor. Engelli araçları da oradan insin diye yapılıyor."

Bafra Sosyal Hizmetler Vakfı Müdürü Muzaffer Şahin ise, "Bizim önemsemediğimiz ya da görmezden geldiğimiz bu sarı çizgiler görme engelli kardeşlerimizin hayatında büyük kolaylık sağlıyor. Bu yürüyüşte olmak onların neler hissettiğini anlamak için çok önemliydi. Biz de Emniyet teşkilatı ve dernek başkanıyla bu hassasiyeti Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan esnaflarımıza anlattık." dedi.

Atatürk Bulvarı, Bafra, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 12:10 Kaynak: AA
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