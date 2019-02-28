Son Dakika Haberleri: Kaldırımdaki Yayaları Böyle Ezdi: 1 Ölü, 1 Yaralı

Kaldırımdaki Yayaları Böyle Ezdi: 1 Ölü, 1 Yaralı

1 saat önce

Balıkesir'de direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, aracıyla kaldırımda yürüyen 2 kişiyi ezdi.

Balıkesir'de direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, aracıyla kaldırımda yürüyen 2 kişiyi ezdi. Olayda 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Balıkesir'de meydana gelen kazada, Erdal E. isimli şahıs, seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybederek kaldırımda yürüyen iki kişiye çarptı. Feci kazada 68 yaşındaki Erol Yıldırım yaralanırken, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan 38 yaşındaki Raşit Arpacı'nın ise hayatını kaybettiği bildirildi. Kazayla alakalı tahkikat sürüyor.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 01:36 Kaynak: İHA

Balıkesir, Yenikadinda Gösterme, Güncel
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