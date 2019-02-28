Kaldırımdaki Yayaları Böyle Ezdi
39 dakika önce
Balıkesir'de meydana gelen kazada direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, kaldırımda yürüyen iki kişiyi ezdi.
Balıkesir
'de meydana gelen kazada direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, kaldırımda yürüyen iki kişiyi ezdi. Güvenlik kamerasına takılan kazada yaralanan Raşit Arpacı hayatını kaybetti.
Balıkesir'de meydana gelen kazada, Erdal E. isimli şahıs, seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybederek kaldırımda yürüyen iki kişiye çarptı. Feci kazada 68 yaşındaki Erol Yıldırım
yaralanırken, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan 38 yaşındaki Raşit Arpacı'nın ise hayatını kaybettiği bildirildi. Kazayla alakalı tahkikat sürüyor. - BALIKESİR
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Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 12:51 Kaynak: İHA
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