Kaldırımdaki yayaya çarpan taksi, balkonun altına girdi: 2 yaralı - Son Dakika

Kaldırımdaki yayaya çarpan taksi, balkonun altına girdi: 2 yaralı

SİVAS'ta, sürücüsünün kontrolünden çıkan ticari araç yayaya çarptıktan sonra yol kenarındaki apartman balkonunun altına girdi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

Son Dakika

Temel Karamollaoğlu'ndan HDP sorusuna çok konuşulacak yanıt: Türkiye'de ırka dayalı bir parti olmamalı

Manchester City, sahasında Liverpool'u 4-0 mağlup etti

18 yıldır haber alınamayan genç kızın kaybolduğu yerde yapılan kazıda kemik parçaları bulundu

Optimar, son seçim anketi sonuçlarını yayınladı: Cumhur İttifakı'nın oy oranı yüzde 50'nin üzerine çıktı

ABD'de gençler ölümle dans ediyor! Korona partisi düzenleyip virüsü ilk kapana para ödülü veriyorlar

Gaziantep Valisi, vatandaşları salgın konusunda uyardı: En çok vakanın görüldüğü 3. kentiz

Kendisini fuhşa zorlayan şahsı başından vuran kadın yakalandı

TRT Spor spikeri Deniz Satar görevinden istifa etti

ABD'de polisin siyahi bir kadına yumruk atması tepkilere neden oldu

Amsterdam'ın ünlü sokağı koronavirüs tedbirleriyle açılıyor! Dikkat çeken öpüşme uyarısı

Atatürk aleyhine paylaşım yapan jandarma astsubay görevinden uzaklaştırıldı

İngiltere, Venezuela'nın 1 milyar euroluk altınlarına el koydu

"Kilolusun" diyerek eleştirilen Pelin Karahan, bikinili poz vererek karın kaslarını sergiledi

Yeni sosyal medya düzenlemesine göre BTK, 'kamu yararı gözeterek' Netflix ve Whatsapp'ı engelleyebilecek

Fenerbahçe, Galatasaray forması giyen Henry Onyekuru için Monaco ve menajeriyle görüşme yaptı