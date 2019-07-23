Son Dakika Haberleri: Kaldırımdaki yayaya çarpıp ölümüne sebep olan 19 yaşındaki sürücü tutuklandı
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Kaldırımdaki yayaya çarpıp ölümüne sebep olan 19 yaşındaki sürücü tutuklandı

1 saat önce

Kayseri'de direksiyon hakimiyetini kaybedip önce park halindeki araca, sonra kaldırımda yayaya çarparak 1 kişinin ölümüne sebep olan 19 yaşındaki otomobil sürücüsü tutuklandı.

Kaldırımdaki yayaya çarpıp ölümüne sebep olan 19 yaşındaki sürücü tutuklandı, System.String[]
Kayseri'de direksiyon hakimiyetini kaybedip önce park halindeki araca, sonra kaldırımda yayaya çarparak 1 kişinin ölümüne sebep olan 19 yaşındaki otomobil sürücüsü tutuklandı.

Kocasinan ilçesi Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı'nda iki hafta önce meydana gelen kazada 19 yaşındaki Yasin A. sevk ve idaresindeki 38 ABB 614 plakalı araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda yol kenarında bulunan 38 LY 359 plakalı araca çarptı. Çarpışmanın etkisiyle kaldırıma çıkan 38 ABB 614 plakalı otomobil, kaldırımda yaya olarak yürüyen 19 yaşındaki Hüseyin Ö.'ye çarptı. Kazada, 2 kişi de yaralandı.

Gözaltına alınan otomobil sürücüsü 19 yaşındaki Yasin A. çıkarıldığı mahkemece 'taksirle ölüme ve yaralamaya neden olma' suçundan tutuklandı. - KAYSERİ
Kocasinan, Kayseri, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 11:41 Kaynak: İHA
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