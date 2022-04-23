Son dakika haberi: KALDIRIMDAN YOLA İNEN YAYAYA MİNİBÜSÜN ÇARPMASI KAMERADA - Son Dakika
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Son dakika haberi: KALDIRIMDAN YOLA İNEN YAYAYA MİNİBÜSÜN ÇARPMASI KAMERADA

23.04.2022 22:31

Gelen son dakika haberine göre ELAZIĞ'da, bir minibüsün kaldırımdan yola inen kişiye çarpması kameraya yansıdı.

ELAZIĞ'da, bir minibüsün kaldırımdan yola inen kişiye çarpması kameraya yansıdı. Minibüsün çarptığı kişi hafif yaralandı.

Kaza, Rızaiye Mahallesi Yeni Cami arkasında meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 23 M 0353 plakalı minibüs, kaldırımda yürürken bir anda yola inen yayaya çarptı. İlginç kazada yaya hafif yaralandı. Kazayı görenlerin durumu bildirmesi üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yayaya sağlık ekipleri olay yerinde müdahale etti. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. (DHA)

Son dakika haberi: KALDIRIMDAN YOLA İNEN YAYAYA MİNİBÜSÜN ÇARPMASI KAMERADA
Son dakika haberi: KALDIRIMDAN YOLA İNEN YAYAYA MİNİBÜSÜN ÇARPMASI KAMERADA

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: KALDIRIMDAN YOLA İNEN YAYAYA MİNİBÜSÜN ÇARPMASI KAMERADA - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi: KALDIRIMDAN YOLA İNEN YAYAYA MİNİBÜSÜN ÇARPMASI KAMERADA - Son Dakika
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