Son Dakika Haberleri: Kaldırımlar, Kar Temizleme Aracıyla Temizleniyor

Kaldırımlar, Kar Temizleme Aracıyla Temizleniyor

1 saat önce

Nevşehir'de dün etkili olan kar yağışı ile birlikte yayaların yürüyüş yollarının da kardan temizlenmesine yönelik çalışmalar, Nevşehir Belediyesi ekipleri tarafından devam ediyor.

Kaldırımlar, Kar Temizleme Aracıyla Temizleniyor, System.String[]
Nevşehir'de dün etkili olan kar yağışı ile birlikte yayaların yürüyüş yollarının da kardan temizlenmesine yönelik çalışmalar, Nevşehir Belediyesi ekipleri tarafından devam ediyor.

Nevşehir Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, yayaların yürüyüş yollarının kardan temizlenmesi amacıyla kar püskürtme özelliğine sahip kar temizleme aracı ile kaldırımlarda kar temizliği çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. - NEVŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 11:04 Kaynak: İHA

Nevşehir, Güncel
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