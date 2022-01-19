Kaldırımlar kar ve buzdan temizleniyor - Son Dakika

Kaldırımlar kar ve buzdan temizleniyor

Kaldırımlar kar ve buzdan temizleniyor
Son Güncelleme: 19.01.2022 17:52

İnegöl Belediyesi, kar yağışı sonrası başta ana arterler olmak üzere şehrin genelinde kaldırımların kar ve buzdan temizlenmesi için çalışma başlattı.

30 kişilik ekip, vatandaşların ulaşımda sorun yaşamaması için kaldırımları temizliyor.

Kar yağışıyla birlikte çalışmalarını bu yönde yoğunlaştıran İnegöl Belediyesi, bir yandan kırsal ve merkezde yolları temizlerken bir yandan da yaya ulaşımını kolaylaştırmak adına kaldırım temizliğine başladı. İnegöl Belediyesi, Temizlik İşleri Müdürlüğü kontrolünde başta ana arterler olmak üzere şehrin genelinde kaldırımlar kar ve buzdan temizleniyor.

Cadde ve sokaklarda temizlik görevlisi 30 personel, kar yağışıyla birlikte kaldırım temizliğin için görevlendirildi. Ekipler, İnegöl'ün cadde ve sokaklarını kar ve buzdan temizlemek için çalışmalarını sürdürüyor. Zorlu koşullarda vatandaşların ulaşımda sorun yaşamaması, kayma ve yaralanma gibi olumsuzluklarla karşılaşılmaması adına yapılan kaldırım temizlikleri, özellikle yaya trafiğinin yoğun olduğu bölgelerde kesintisiz devam ediyor.

Kaynak: Bültenler

İnegöl, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kaldırımlar kar ve buzdan temizleniyor - Son Dakika


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