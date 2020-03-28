Kaldırımlar köpüklü su ile yıkandı - Son Dakika

Kaldırımlar köpüklü su ile yıkandı
6 saat önce
Kaldırımlar köpüklü su ile yıkandı Erzurum Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin dezenfekte çalışmaları drone ile görüntülendi.
Kaldırımlar köpüklü su ile yıkandı
ERZURUM - Erzurum Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin dezenfekte çalışmaları drone ile görüntülendi.
Korona virüsün Türkiye'de görülmesiyle birlikte il genelinde dezenfekte ve temizlik çalışması başlatan Erzurum Büyükşehir belediyesi ekipleri Cumhuriyet Caddesi'nde kaldırımlar köpüklü su ile yıkadı. Yıkanan cadde ve sokaklar daha sona dezenfekte ekiplerince ilaçlandı.
Haber Yayın Tarihi: 28.03.2020 02:11 Kaynak: İHA
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