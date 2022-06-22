Kaldırımlara bırakılan motosikletlerle ilgili uygulama yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Kaldırımlara bırakılan motosikletlerle ilgili uygulama yapıldı

22.06.2022 17:17
Kaldırımlara bırakılan motosikletlerle ilgili uygulama yapıldı

Manisa Büyükşehir Belediyesi, kent merkezinde kaldırımlara gelişigüzel bir şekilde bırakılan motosikletlere yönelik kaldırma çalışması gerçekleştirdi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, kent merkezinde kaldırımlara gelişigüzel bir şekilde bırakılan motosikletlere yönelik kaldırma çalışması gerçekleştirdi. Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı, Ulaşım Dairesi Başkanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü işbirliğiyle yürütülen çalışmayla Yayaların ve engelli vatandaşların kullanım alanı olan kaldırımların işgal edilmesinin önüne geçildi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı, Ulaşım Dairesi Başkanlığına bağlı trafik zabıta ekipleri ve İl Emniyet Müdürlüğü'nün müşterek çalışmasıyla kent merkezinde sorumluluk alanında yer alan cadde ve sokaklarda kaldırım işgaline neden olan ve dükkan önlerine gelişigüzel bir şekilde bırakılan motosikletlerle ilgili uygulama gerçekleştirildi. Yapılan denetimlerde yayaların ve engelli vatandaşların kullanım alanı olan kaldırımların işgal edilmesinin önüne geçildi. Uygulama hakkında bilgi veren Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanı Evren Yıldız, çalışma ve denetimlerin süreceğini belirtti. - MANİSA

YORUMLAR
500
İbb: İçişleri Bakanı'nı İzlediği Tespit Edilen Personel Hakkında Derhal Gereği Yapılmıştır İbb: İçişleri Bakanı'nı İzlediği Tespit Edilen Personel Hakkında Derhal Gereği Yapılmıştır Son dakika! Kayseri'de polis ve zabıta ekiplerinin katılımıyla asayiş uygulaması yapıldı Son dakika! Kayseri'de polis ve zabıta ekiplerinin katılımıyla asayiş uygulaması yapıldı
Kaynak: İHA

Zabıta Dairesi Başkanlığı, Zabıta, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kaldırımlara bırakılan motosikletlerle ilgili uygulama yapıldı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
23:07 EGM, Marmaris'teki yangınla ilgili paylaşımları mercek altına aldı! "Şahan" detayı dikkat çekti
22:54 Suna Koçal, Ukraynalı mülteci çocuklar ile bir araya gelerek ebru sanatı yaptı
22:43 Fatih Terim'den romantik paylaşım! 40. evlilik yıldönümünde eşine övgü dolu sözler dizdi
22:27 6 ay görevde kalan Başbakan Kiril Petkov'un koalisyon hükümeti, düştü
21:59 Marmaris'teki yangın sabotaj mı? Bakan Kirişçi, bu ihtimali güçlendiren iki detayı paylaştı
21:49 Marmaris'te çıkan orman yangınıyla ilgili bilgi veren Tarım ve Orman Bakanı Kirişçi: Gece görüşlü helikopterler 4 Temmuz'da envantere giriyor
20:59 Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Prens Selman'ın görüşmesi bitti! 2 saat süren toplantı sonrası ortak bildiri yayınlandı
20:50 Bedelli askerlik düzenlemesine ilişkin kanun teklifi Milli Savunma Komisyonu'nda kabul edildi
20:37 Bakan Soylu, "Beni zoom'layarak izlemiş" dedi, İBB çalışanın işine son verildiği bildirildi
19:55 Düzce'de yaşanan kazada araç hurdaya döndü! Sürücü ise yaralandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.06.2022 23:18:34. #1.12#
SON DAKİKA: Kaldırımlara bırakılan motosikletlerle ilgili uygulama yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement