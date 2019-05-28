Kaldırımlara çöp kutuları yerleştirildi
7 dakika önce
Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir'in talimatıyla, Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından kentin ana arterlerindeki kaldırımlara sallama ve sabit çöp kovası monte edildi.
Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir'in talimatıyla, Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından kentin ana arterlerindeki kaldırımlara sallama ve sabit çöp kovası monte edildi.
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 11:20 Kaynak: İHA
Belli aralıklarla yerleştirilen modern çöp kutuları şehrin estetik yapısına güzel bir görünüm kazandırırken, caddelerin temizliğine ise ayrı bir önem katıyor. Kaldırımlara vidalarla sabitlenen kutuların içinde biriken çöpler, gün içinde sık sık boşaltılarak, çöp merkezine taşınıyor. - ARDAHAN
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