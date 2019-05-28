Son Dakika Haberleri: Kaldırımlara çöp kutuları yerleştirildi

Kaldırımlara çöp kutuları yerleştirildi

7 dakika önce

Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir'in talimatıyla, Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından kentin ana arterlerindeki kaldırımlara sallama ve sabit çöp kovası monte edildi.

Kaldırımlara çöp kutuları yerleştirildi, System.String[]
Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir'in talimatıyla, Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından kentin ana arterlerindeki kaldırımlara sallama ve sabit çöp kovası monte edildi.

Belli aralıklarla yerleştirilen modern çöp kutuları şehrin estetik yapısına güzel bir görünüm kazandırırken, caddelerin temizliğine ise ayrı bir önem katıyor. Kaldırımlara vidalarla sabitlenen kutuların içinde biriken çöpler, gün içinde sık sık boşaltılarak, çöp merkezine taşınıyor. - ARDAHAN
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 11:20 Kaynak: İHA
Faruk Demir, Ardahan, Güncel
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