Son Dakika Haberleri: Kaldırımlara Park Eden Araçlar Can Güvenliğini Hiçe Sayıyor

Kaldırımlara Park Eden Araçlar Can Güvenliğini Hiçe Sayıyor

3 saat önce

Eskişehir'de yaşanan park yeri sorunu nedeniyle kaldırıma park eden araçlar vatandaşların can güvenliğini hiçe sayıyor.

Kaldırımlara Park Eden Araçlar Can Güvenliğini Hiçe Sayıyor, System.String[]
Eskişehir'de yaşanan park yeri sorunu nedeniyle kaldırıma park eden araçlar vatandaşların can güvenliğini hiçe sayıyor.

Birçok konuda dünyaya örnek gösterilen Eskişehir'in en önemli sorunlarından biri olan otomobil park yerlerinin az oluşu, şehrin çoğu yerinde kaldırıma park etmiş araç manzaralarını beraberinde getiriyor. Engelli rampaları ve sarı çizgili yolların kapatılması bir yana normal vatandaşlar dahi kaldırımlarda yürüyemez duruma geldi. Sürekli araç yolunda yürümek zorunda kalan Eskişehir halkı, her an olası bir kaza ile karşı karşıya kalıyor. Vatandaşlar, "Özellikle akşam saatlerinde çok yoğun trafik ve park sorunu oluyor. Kaldırımlarda adım başı araba var. Sağa geçsen olmuyor, sola geçsen olmuyor. Yanımızdan arabalar sıyırarak geçiyor. Yetkililer bu konu hakkında bir şeyler yapmalı" dediler. - ESKİŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 03:11 Kaynak: İHA

Eskişehir, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Oltayla 21 Kilo Ağırlığında Dev Kılıç Balığını Böyle Yakaladı Bankta Uyumaya Çalışan Evsiz Vatandaşın Görüntüsü Yürek Burktu

Evsizlerin 'Çorbacı Dayısı' Kan Donduran Hırsızlık! 150 Hayvanı Telef Edip Etlerini Çaldılar
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.12.2018 18:27:02. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kaldırımlara Park Eden Araçlar Can Güvenliğini Hiçe Sayıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]