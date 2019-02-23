Kaldırımlara Park, Engellere de Engel
1 saat önce
Düzce'de engelli vatandaşların geçiş güzergahlarına park eden sürücüler hem engelli vatandaşları hem de diğer yayaları mağdur ediyor.
Düzce
'de engelli vatandaşların geçiş güzergahlarına park eden sürücüler hem engelli vatandaşları hem de diğer yayaları mağdur ediyor.
Düzce'de Kuyumcuzade Bulvarı üzerinde özellikle engelli vatandaşların geçişini engelleyecek şekilde park eden sürücünün aracını gören tekerlekli sandalyeli engelli vatandaş önce araç sahibini ihbar etti. Ardından engelli vatandaş bununla da yetinmeyerek kaldırımdan inmeden aracın kaldırılmasını bekledi. Polis
ekiplerinin müdahalesiyle kaldırımdan kaldırılan ve cezai işlem uygulanan aracın ardından engelli vatandaş yoluna devam etti. - DÜZCE
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 11:46 Kaynak: İHA
Erdoğan, Ağlayan Genç Kızı Görünce Dayanamadı: Beni de Ağlatacaksın
Erdoğan, Miting Yaptığı Kentte Belediyeye Kızdı: Böyle Devam Ederse Vurur Geçeriz
Kadın Sürücünün, Çarptığı Aracın Şoförünü "Dayım Milletvekili" Deyip Dövdüğü Anlar Kameraya Yansıdı
Çamlıca Camii 7 Mart'ta İbadete Açılacak