Son Dakika Haberleri: Kaldırımlara Park, Engellere de Engel

Kaldırımlara Park, Engellere de Engel

1 saat önce

Düzce'de engelli vatandaşların geçiş güzergahlarına park eden sürücüler hem engelli vatandaşları hem de diğer yayaları mağdur ediyor.

Kaldırımlara Park, Engellere de Engel, System.String[]
Düzce'de engelli vatandaşların geçiş güzergahlarına park eden sürücüler hem engelli vatandaşları hem de diğer yayaları mağdur ediyor.

Düzce'de Kuyumcuzade Bulvarı üzerinde özellikle engelli vatandaşların geçişini engelleyecek şekilde park eden sürücünün aracını gören tekerlekli sandalyeli engelli vatandaş önce araç sahibini ihbar etti. Ardından engelli vatandaş bununla da yetinmeyerek kaldırımdan inmeden aracın kaldırılmasını bekledi. Polis ekiplerinin müdahalesiyle kaldırımdan kaldırılan ve cezai işlem uygulanan aracın ardından engelli vatandaş yoluna devam etti. - DÜZCE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 11:46 Kaynak: İHA

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