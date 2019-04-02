Kaldırımlarda Bakım ve Onarım Çalışması Başladı
57 dakika önce
DÜZCE(İHA) – Düzce Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler havaların ısınmaya başlaması ile birlikte kaldırımlarda bakım ve onarım çalışmalarına başladılar.
DÜZCE(İHA) – Düzce Belediyesi
Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler havaların ısınmaya başlaması ile birlikte kaldırımlarda bakım ve onarım çalışmalarına başladılar.
Düzce Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri bozulan kaldırım taşlarının bakım ve onarımına devam ediyor. Havaların ısınmasıyla birlikte şehir merkezindeki yaya yollarının rehabilitasyonu yapılıyor. Bozulan ve kırılan kaldırım taşlarının yenilenmesi İstanbul Caddesi
üzerinde sürüyor. Ekipler tarafından tespiti yapılan yerlerde belirlenen program kapsamında yaya yollarının düzenlenmesi, tamir ve bakımları için çalışmaların devam edeceği bildirildi. - DÜZCE
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Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 04:26 Kaynak: İHA
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