Kaldırımlarda motosiklet ve bisiklet denetimi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kaldırımlarda motosiklet ve bisiklet denetimi - Son Dakika

Kaldırımlarda motosiklet ve bisiklet denetimi

6 saat önce

Şehrin başlıca sorunları arasında gösterilen kaldırım işgalleri konusunda denetimlerini arttıran Adıyaman Belediyesi, işyerlerinden sonra kaldırımlara park edilen motosiklet ve bisikletler için de denetimlere başladı.

Kaldırımlarda motosiklet ve bisiklet denetimi, System.String[]

Şehrin başlıca sorunları arasında gösterilen kaldırım işgalleri konusunda denetimlerini arttıran Adıyaman Belediyesi, işyerlerinden sonra kaldırımlara park edilen motosiklet ve bisikletler için de denetimlere başladı.


Şehrin işlek caddeleri başta olmak üzere birçok noktada denetimlerini sürdüren Adıyaman Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kurallara uymayan iş yeri sahiplerinden sonra, motosiklet ve bisiklet kullanıcılarını da tek tek uyarıyor.


Gerçekleştirilen denetimlerle ilgili bilgi veren yetkililer, halkın kaldırımları en rahat şekilde kullanabilmeleri için çalışmalarına ara vermeden devam edeceklerini belirterek, uyarılardan sonra kurallara uymamaya devam eden işyerlerine ve motosiklet ile bisiklet sürücülerine cezai işlem uygulamaya başlayacaklarını dile getirdi. - ADIYAMAN

Zabıta Müdürlüğü, Adıyaman, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 05:34 Kaynak: İHA
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