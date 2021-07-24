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KALDIRIMLARI İŞGAL EDEN 'ÇEKÇEK'LER TOPLANDI - Son Dakika

KALDIRIMLARI İŞGAL EDEN 'ÇEKÇEK'LER TOPLANDI

24.07.2021 15:28
KALDIRIMLARI İŞGAL EDEN 'ÇEKÇEK'LER TOPLANDI, System.String[]

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde, vatandaşların kaldırımlarda yürümesini engelleyen ve trafik akışındaki güvenliği tehdit eden çekçekler toplandı.

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde, vatandaşların kaldırımlarda yürümesini engelleyen ve trafik akışındaki güvenliği tehdit eden çekçekler toplandı.

Çorlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde kaldırımları işgal ederek halkın ve araçların geçişlerine engel olan, 'çekçek' diye tabir edilen el arabalarıyla kağıt ve ambalaj atık toplayıcılarına yönelik denetim yaptı. Denetimlerde görülen el arabalarına el konulup, belediye şantiyesine götürüldü.

Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, kaldırımlarda çekçekçilerin büyük engel olduğunu ve defalarda yapılan uyarılara rağmen ana caddeler üzerindeki trafiği engellediğini söyledi. Sarıkurt, İlçemiz genelinde zabıta ekipleri tarafından ana caddeler üzerinde kaldırımları işgal eden 'çekçek' diye tabir edilen, kağıt ve çöp atıkları toplayanlara yönelik zabıta ekipleri çalışma yapmıştır. Bu çalışmada çöp toplayan çekçekçilerin araçlarına el konulmuştur dedi.

KALDIRIMLARI İŞGAL EDEN 'ÇEKÇEK'LER TOPLANDI
KALDIRIMLARI İŞGAL EDEN 'ÇEKÇEK'LER TOPLANDI
KALDIRIMLARI İŞGAL EDEN 'ÇEKÇEK'LER TOPLANDI
KALDIRIMLARI İŞGAL EDEN 'ÇEKÇEK'LER TOPLANDI
KALDIRIMLARI İŞGAL EDEN 'ÇEKÇEK'LER TOPLANDI
KALDIRIMLARI İŞGAL EDEN 'ÇEKÇEK'LER TOPLANDI

Hisarcık, Zabıta, Çorlu, İşgal, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KALDIRIMLARI İŞGAL EDEN 'ÇEKÇEK'LER TOPLANDI - Son Dakika


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