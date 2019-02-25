Son Dakika Haberleri: Kale 1957 Spor Sezonu Şampiyon Olarak Tamamladı

Kale 1957 Spor Sezonu Şampiyon Olarak Tamamladı

55 dakika önce

Türkiye Voleybol 2018-2019 sezonu 2. Lig 2. Grup'ta mücadele eden Kale 1957 Spor Kulübü evinde misafir ettiği Bursa Nova Gençlik Spor'u 3-0 mağlup ederek grubu lider olarak tamamladı.

Kale 1957 Spor Sezonu Şampiyon Olarak Tamamladı, System.String[]
Türkiye Voleybol 2018-2019 sezonu 2. Lig 2. Grup'ta mücadele eden Kale 1957 Spor Kulübü evinde misafir ettiği Bursa Nova Gençlik Spor'u 3-0 mağlup ederek grubu lider olarak tamamladı.

Türkiye Voleybol 2018-2019 sezonu 2.Lig 2.grupta mücadele eden Kale 1957 Spor Kulübü evinde misafir ettiği Bursa Nova Gençlik Spor'u 3-0 mağlup ederek grubu lider olarak tamamladı. Çan Şehit Halil İbrahim Eriç Spor Salonunda yoğun bir taraftar desteği ile sahaya çıkan Kale 1957 SK, 1.seti 25-16, 2.seti 25-19 ve 3.seti 25-9 alarak Bursa Nova Gençlik Spor'u 3-0 mağlup etti.

22 Haftalık mücadele serisinde 20 galibiyet alan ve ilk maçını Gölcük İhsaniye Spor'u misafir eden Kale 1957 SK, 3-0'lık skor ile galibiyet serisine başladı. Lige başladığı gibi mağlubiyet almadan yoluna devam eden Kale 1957 SK ligin son maçını da evinde oynayarak 3-0 galip gelerek grubu lider olarak tamamladı. - ÇANAKKALE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 11:52 Kaynak: İHA

voleybol, Türkiye, Bursa, Kale, Spor
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