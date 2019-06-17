Kale ağına takılan sokak köpeğini itfaiye ekipleri kurtardı
13 dakika önce
MANİSA'nın Selendi ilçesinde, atıl durumdaki futbol sahasına girip, kalenin ağlarına takılan sokak köpeği, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 12:06 Kaynak: DHA
MANİSA'nın Selendi
ilçesinde, atıl durumdaki futbol sahasına girip, kalenin ağlarına takılan sokak köpeği, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Bugün saat 09.00 sıralarında, Kurtuluş Mahallesi, Selendi Çayı kenarındaki atıl durumda bulunan halı sahadaki kale ağına bir sokak köpeğinin dolandığını fark eden çevredekiler, durumu itfaiyeye bildirdi. İtfaiye
ekipleri, usulca yaklaştıkları sokak köpeğini sakinleştirdikten sonra ağlardan kurtardı. Tekrar özgürlüğüne kavuşan köpek, koşarak uzaklaşıp, gözden kayboldu.
- Manisa
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