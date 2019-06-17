Son Dakika Haberleri: Kale ağına takılan sokak köpeğini itfaiye ekipleri kurtardı
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Kale ağına takılan sokak köpeğini itfaiye ekipleri kurtardı

13 dakika önce

MANİSA'nın Selendi ilçesinde, atıl durumdaki futbol sahasına girip, kalenin ağlarına takılan sokak köpeği, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kale ağına takılan sokak köpeğini itfaiye ekipleri kurtardı, System.String[]
MANİSA'nın Selendi ilçesinde, atıl durumdaki futbol sahasına girip, kalenin ağlarına takılan sokak köpeği, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Bugün saat 09.00 sıralarında, Kurtuluş Mahallesi, Selendi Çayı kenarındaki atıl durumda bulunan halı sahadaki kale ağına bir sokak köpeğinin dolandığını fark eden çevredekiler, durumu itfaiyeye bildirdi. İtfaiye ekipleri, usulca yaklaştıkları sokak köpeğini sakinleştirdikten sonra ağlardan kurtardı. Tekrar özgürlüğüne kavuşan köpek, koşarak uzaklaşıp, gözden kayboldu.


- Manisa
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 12:06 Kaynak: DHA
Futbol, Manisa, Selendi, İtfaiye, Güncel
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