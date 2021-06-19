Kale Banyo'dan küçük banyolara özel çözümler - Son Dakika

Kale Banyo, yeni banyo mobilyası serisi "Minimalist" ile küçük banyoları daha kullanışlı hale getirecek.

Kale Banyo'dan yapılan açıklamaya göre, metropollerin en önemli sorunlarından biri olan küçük metrekareli evlerin yanı sıra taşınabilir evler, karavanlar gibi salgın ile birlikte ortaya çıkan yeni yaşam alışkanlıklarını desteklemek için küçük banyolar için geliştirilen çözümler daha da önem kazanmış durumda.

Kale Banyo da bu talebi küçük banyolar için tasarladığı yeni mobilya serileriyle destekliyor ve tüketicilerin beklentilerine uygun çözümler sunuyor.

Kale Banyo'nun yeni banyo mobilyası serisi "Minimalist", küçük hacimli alanlarda kendine kolayca yer edinebiliyor.

"Minimalist" banyo mobilyasında, beyaz, hardal, mavi, lacivert ve yeşil renk seçenekleri bulunuyor. Ayrıca, durabad kaplaması sayesinde ürünler su ve nemden etkilenmiyor.