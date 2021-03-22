Kale Banyo'nun ürünleri su tüketiminde tasarruf sağlıyor - Son Dakika

Kale Banyo'nun ürünleri su tüketiminde tasarruf sağlıyor

22.03.2021 16:27
Kale Banyo'nun ürünleri su tüketiminde tasarruf sağlıyor, System.String[]

Kale Banyo'nun yeni nesil tasarım felsefesiyle ürettiği fotoselli banyo ve mutfak ürünleri, su tüketiminde yüksek tasarruf sağlıyor.

Kale Banyo'nun yeni nesil tasarım felsefesiyle ürettiği fotoselli banyo ve mutfak ürünleri, su tüketiminde yüksek tasarruf sağlıyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, sadece küresel ısınmanın değil, aynı zamanda bilinçsiz tüketimin de etkisiyle hızla azalan su kaynakları, su tüketim ürünlerini çok daha önemli hale getiriyor.

Kale Banyo, banyo ve mutfaklar için geliştirdiği armatür ve duş sistemleri ile fonksiyonelliğin yanı sıra su konusunda tasarruf yapmanın da önünü açıyor. Kale Banyo, ürünlerinde öne çıkardığı su tüketimi, ergonomi, dayanıklılık, hijyen, debi miktarı gibi unsurların yanı sıra aldığı uluslararası belgelerle de bu konuda farkını ortaya koyuyor.

Kale Banyo, sektörde bir ilke imza atarak hayata geçirdiği ve tüm seramik sağlık gereçleri ürünlerinde kullandığı SmartHijyen teknolojisi ile de daha az temizlik malzemesi ve su ile daha kolay temizlik sağlıyor. SmartHijyen, Kale Banyo ürünlerinde sağladığı antibakteriyel özelliğini ilk günkü gibi koruyor. İçeriğinde bulunan nano boyuttaki gümüş iyon, mikropların hücre duvarlarına zarar vererek DNA ve RNA yapılarını bozuyor. Kullanılan nano gümüş iyonları, ürünlerin üzerinde bulunan bakterilerin çoğalmasına engel olurken, mevcut bakterileri de yok ediyor.

Avrupa Su Etiketi belgesi

Kale Banyo, dünya su kaynaklarını korumak ve israfı önlemek düşüncesiyle hayata geçirilen Avrupa Su Etiketi (European Water Label) belgesini aldı. Günümüzün en önemli sorunlarından biri olan su tüketimi konusunda farkındalık sağlayacak olan etiket, Kale Banyo'nun yeni nesil tasarım felsefesiyle hayata geçirdiği yerli üretim armatürleri, fotoselli bataryaları ve tüm Cold Start ürünlerinde kullanılıyor. Avrupa'nın tamamında geçerli sınıflandırılmış etiket ile tüketiciler, kullandıkları Kale Banyo ürünlerinin ne kadar su ve enerji harcadıkları konusunda şeffaf bir şekilde bilgi sahibi olabiliyor. Kullanıcıların su tüketimi konusunda bilinçlenmesini sağlayan etiket, aynı zamanda onlara su tasarrufu sağlama fırsatı sunuyor.

Kalebodur'un hayata geçirdiği Kaleguard Defence teknolojisi, uygulandığı yüzeylerde bakteri, virüs ve mikropların tutunmasına, yerleşmesine ve üremesine izin vermeyerek tüm ortamı hijyenik ve daha sağlıklı hale getiriyor.

Bakteri ve virüslerin hücre zarına zarar vererek yapısal olarak bozunuma uğratmasının yanında, mikropların yapısında bulunan protein zincirlerini de bozarak enerji üretimlerini durduran Kaleguard Defence teknolojisi, uygulandığı tüm yüzeylerde güvenli yaşam alanları oluştururken, daha az temizlik malzemesi ve su tüketimi sağlayarak çevre dostu çözümler sunuyor.

Salgın ile fotoselli ürünlere talep iki katına çıktı

Kale Banyo'nun fonskiyonellikleriyle öne çıkan mutfak ve banyo ürünleri, salgın sürecinde tüketicilerden yoğun talep gördü. Yüksek su tasarrufunun yanı sıra temassız özellikleri ile de kullanıcıların tercihi haline gelen ürünlere başta okul, plaza, AVM'ler olmak üzere yoğun insan sirkülasyonunun olduğu yaşam alanlarında talep neredeyse iki katına çıktı.

Kale Banyo'nun, yüzey temasını sıfıra indiren fotoselli ürünleri aynı zamanda yüzde 100 hijyenik ortamlar sağlıyor. Özellikle içeriğindeki Honeycomb akış düzenleyicisi sayesinde suyu hava ile karıştırarak sessiz ve mükemmel bir akış kalitesi sağlayan fotoselli armatürler, yüksek su tasarrufu ile ön plana çıkıyor.

Seramik, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Kale Banyo'nun ürünleri su tüketiminde tasarruf sağlıyor - Son Dakika Ekonomi


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