Kale Banyo, Zero koleksiyonunda yer alan tasarruflu armatür serisini tanıttı

Kale Banyo, tüketicilere bütünsel bir banyo deneyimi sunduğu Zero koleksiyonunda yer alan tasarruflu armatür serisini tanıttı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, "İyi Bak Dünyana" sorumluluğu doğrultusunda ürettiği tasarruflu armatürleri ile su kaynaklarının korunmasına destek olan Kale Banyo, Zero armatür serisindeki yüzde 40'lık su tasarrufu ile tüketiciye ekonomik çözüm sunarken, doğayı ve kaynakları koruma konusunda da önemli bir rol oynuyor.

Zero armatür serisi, krom ve mat siyah renk alternatifleri ve modern görünümüyle her zevke hitap ediyor. Geniş ürün ailesine sahip Zero armatür serisinde banyo, duş, yüksek ve normal lavabo bataryası, döner mutfak bataryası ile sürgülü el duş takımı bulunuyor.

Yaşam konforunu merkeze alan tasarım anlayışına sahip Zero, fonksiyonelliğin en yalın halini banyolara taşıyor. Armatür serisi, düz yüzeylerin yuvarlak hatlarla birleştiği bir tasarım tarzını yansıtıyor. Özellikle mat siyah rengiyle büyük beğeni toplayan Zero armatür ürün ailesi, Zero 2.0 vitrifiye ve banyo mobilyalarıyla da büyük bir uyum sağlıyor.